Легендарный футболист Криштиану Роналду стал гостем в программе Good Morning Britain. Там ему показали видео, которое настолько шокировало звезду спорта, что он буквально разрыдался.

Легендарный футболист Криштиану Роналду стал гостем в программе Good Morning Britain. Там ему показали видео, которое настолько шокировало звезду спорта, что он буквально разрыдался.Нападающему туринского "Ювентуса" продемонстрировали запись с его отцом Жозе Динише Авейру. Родитель Роналду скончался в сентябре 2005 года."Я никогда раньше не смотрел это видео... Никогда... Нужно показать эти кадры всей семье. Я не знал своего отца на сто процентов. Он был алкоголиком. У нас никогда не возникало разговоров по душам. Все очень сложно", – признался расплакавшийся спортсмен.Больше всего Криштиану сожалеет, что родитель так и не смог оценил, чего достиг его сын. "Он не видел, как я получаю премии, как высоко я забрался. Мать, братья, даже старший сын, все они видели, чего я достиг, а отец – нет", – печально заявил футболист.