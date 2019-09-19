Музыкальный продюсер Бари Алибасов призвал оставить семью больной раком мозга Заворотнюк в покое. Кроме того, знаменитость порекомендовал не читать о ней новости, если они кому-то не нравятся.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов призвал оставить семью больной раком мозга Заворотнюк в покое. Кроме того, знаменитость порекомендовал не читать о ней новости, если они кому-то не нравятся.Ранее в ряде СМИ бурно обсуждалась ситуация с отравлением Алибасова средством для прочистки труб "Крот". Многие посчитали, что это – всего лишь продуманный пиар-ход. Некоторые даже поспешили выразить свое негодование в социальных сетях, но впрочем, шумиха поостыла.Тем не менее, когда у Анастасии обнаружили онкологическое заболевание некоторые поспешили связать его с подобной историей. Кто-то даже посчитал, что женщина точно так же захотела пропиариться, но к сожалению, история Заворотнюк отличается от ситуации с Алибасовым. Он сам рассказал, что нарочно придал свое отравление общественной огласке, в то время, как семья "няни Вики" стремится скрыть всю информацию. Родные Заворотнюк наоборот хотят, чтобы никто не лез в их частную жизнь."А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет. Это очевидный ответ. Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной", – прокомментировал ситуацию Бари Каримович.Он отметил, что напористое внимание прессы и общественности нисколько не льстит популярности актрисы. Кроме того, продюсер добавил, что за подобное на западе можно и попасть под статью."Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим", – "нанаец" в интервью журналистам ФАН.Помимо этого, знаменитость рассказал о временах, когда СМИ регулировались государственным аппаратом. Он сделал это после критики одного из депутатов. В нем госслужащий упрекнул российское телевидение в том, что слишком часто о Заворотнюк выходят различные телепрограммы."Я жил в то время, когда не было никаких новостей кроме как информации о жизни КПСС. Не надо туда возвращаться. Кто-то хочет знать какие-то подробности и детали – имеет полное право. А кто не хочет, пусть не смотрит и не читает," – подытожил Бари Каримович.