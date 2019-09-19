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<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-obyavleno-o-neozhidannoj-peremene-v-sostoyanii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Объявлено о неожиданной перемене в состоянии Заворотнюк</a> - Как утверждают в окружении Анастасии Заворотнюк, удалось пообщаться с ее директором Мариной Потаповой. Та, в свою очередь, сообщила неожиданные подробности состояния звезды сериала Моя прекрасная няня.