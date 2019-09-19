Все более реальными сценарием развития событий на востоке Украины становится присоединение Донбасса к России, уверен политолог Ростислав Ищенко. Такой прогноз может сбыться уже в среднесрочной перспективе, полагает эксперт.

Все более реальными сценарием развития событий на востоке Украины становится присоединение Донбасса к России, уверен политолог Ростислав Ищенко. Такой прогноз может сбыться уже в среднесрочной перспективе, полагает эксперт.Он напомнил о недавних словах главы Донецкой республикиДениса Пушилина. Максимальную интеграцию в российское пространство политикназвал основной задачей ДНР.Такое развитие событий возможно даже не в долгосрочной, асреднесрочной перспективе, уверен Ищенко. Соединенные Штаты, Германия и другиестраны Европы были бы рады прекращению войны, широкой автономии Донбасса и какследствие – созданию конфедерации на Украине, сказал политолог на ютуб-каналепортала "Украина.ру".Но есть серьезная проблема, отметил эксперт. Она заключаетсяв настроениях самого Донбасса, абсолютное большинство населения которого ни прикаких условиях не желает возвращаться на Украину. Поэтому население регионаначинает нервничать, когда появляются сообщения о намерении Киева выполнитьминские соглашения.О настроениях в Донбассе ранее рассказал глава Донецкой республики ДенисПушилин. Идеальным вариантом он назвал с образованием федерального округа.Слова глава ДНР прокомментировали в российском МИДе.Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москвапривержена соблюдению минских договоренностей. Ее слова приводит .Судьбу Донбасса накануне обсуждали на переговорах в Минске.Предполагалось, что стороны согласуют так называемую ,которые подразумевают предоставление временного особого статуса региону передместными выборами, а затем его закрепление на постоянной основе. Однакопредставители Киева отказались подписывать документ.