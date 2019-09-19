Все более реальными сценарием развития событий на востоке Украины становится присоединение Донбасса к России, уверен политолог Ростислав Ищенко. Такой прогноз может сбыться уже в среднесрочной перспективе, полагает эксперт.
Все более реальными сценарием развития событий на востоке Украины становится присоединение Донбасса к России, уверен политолог Ростислав Ищенко. Такой прогноз может сбыться уже в среднесрочной перспективе, полагает эксперт.
Он напомнил о недавних словах главы Донецкой республики
Дениса Пушилина. Максимальную интеграцию в российское пространство политик
назвал основной задачей ДНР.
Такое развитие событий возможно даже не в долгосрочной, а
среднесрочной перспективе, уверен Ищенко. Соединенные Штаты, Германия и другие
страны Европы были бы рады прекращению войны, широкой автономии Донбасса и как
следствие – созданию конфедерации на Украине, сказал политолог на ютуб-канале
портала "Украина.ру".
Но есть серьезная проблема, отметил эксперт. Она заключается
в настроениях самого Донбасса, абсолютное большинство населения которого ни при
каких условиях не желает возвращаться на Украину. Поэтому население региона
начинает нервничать, когда появляются сообщения о намерении Киева выполнить
минские соглашения.
О настроениях в Донбассе ранее рассказал глава Донецкой республики Денис
Пушилин. Идеальным вариантом он назвал с образованием федерального округа.
Слова глава ДНР прокомментировали в российском МИДе.
Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва
привержена соблюдению минских договоренностей. Ее слова приводит .
Судьбу Донбасса накануне обсуждали на переговорах в Минске.
Предполагалось, что стороны согласуют так называемую ,
которые подразумевают предоставление временного особого статуса региону перед
местными выборами, а затем его закрепление на постоянной основе. Однако
представители Киева отказались подписывать документ.