Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля. По сообщению пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, политик отреагировал на произошедшее очень эмоционально и жестко.
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля. По сообщению пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, политик отреагировал на произошедшее очень эмоционально и жестко.
Много шума наделало опубликованное в Сети видео, снятое в одной из школ города Гомель. На записи видно, как учительница кричит на четвероклассника, ругается матом и угрожает убить его партой. В запале педагог обещает, что мальчику уже не будет так смешно, когда его понесут на кладбище за то, что он издевался над учителем.
В результате школу наводнили многочисленные начальники, чтобы как можно скорее разобраться в ситуации и купировать народный гнев. Педагог извинилась за свое поведение, однако ее все равно уволили по статье. Однако затем учительница была восстановлена в той же школе и в той же должности.
Поговаривали, что за этим решением стоит лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт подтвердила эту версию. "Это прямое поручение главы государства", – подчеркнула она.
"Узнав о произошедшем инциденте, президент затребовал немедленный доклад о ситуации, ну а вникнув в подробности, отреагировал очень эмоционально и жестко", – цитирует Наталью Эйсмонт. "Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе", – объяснила она.
Пресс-секретарь президента Белоруссии напомнила, что Александр Лукашенко сам педагог по специальности. Он работал в школе и не понаслышке знает о реальном положении дел в образовательных учреждениях.
"Президент на такие ситуации реагирует мгновенно – тем более что буквально две недели назад все ответственные за образование в нашей стране люди слышали его поручения прямо на линейке! Именно поэтому приняты также жесткие решения о наказании должностных лиц", – подчеркнула пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Премьер-министр Белоруссии, глава администрации президента и курирующий образовательную отрасль вице-премьер получили строго предупреждение. Министра образования предупредили о неполном служебном соответствии. Ряду должностных лиц гомельского областного и городского исполкомов объявлены выговоры. Не обошлось и без увольнений некоторых чиновников, среди которых – директор той самой школы.