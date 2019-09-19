Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля. По сообщению пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, политик отреагировал на произошедшее очень эмоционально и жестко.

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля. По сообщению пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, политик отреагировал на произошедшее очень эмоционально и жестко.Много шума наделало опубликованное в Сети видео, снятое в одной из школ города Гомель. На записи видно, как учительница кричит на четвероклассника, ругается матом и угрожает убить его партой. В запале педагог обещает, что мальчику уже не будет так смешно, когда его понесут на кладбище за то, что он издевался над учителем.В результате школу наводнили многочисленные начальники, чтобы как можно скорее разобраться в ситуации и купировать народный гнев. Педагог извинилась за свое поведение, однако ее все равно уволили по статье. Однако затем учительница была восстановлена в той же школе и в той же должности.Поговаривали, что за этим решением стоит лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт подтвердила эту версию. "Это прямое поручение главы государства", – подчеркнула она."Узнав о произошедшем инциденте, президент затребовал немедленный доклад о ситуации, ну а вникнув в подробности, отреагировал очень эмоционально и жестко", – цитирует Наталью Эйсмонт. "Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе", – объяснила она.Пресс-секретарь президента Белоруссии напомнила, что Александр Лукашенко сам педагог по специальности. Он работал в школе и не понаслышке знает о реальном положении дел в образовательных учреждениях."Президент на такие ситуации реагирует мгновенно – тем более что буквально две недели назад все ответственные за образование в нашей стране люди слышали его поручения прямо на линейке! Именно поэтому приняты также жесткие решения о наказании должностных лиц", – подчеркнула пресс-секретарь Александра Лукашенко.Премьер-министр Белоруссии, глава администрации президента и курирующий образовательную отрасль вице-премьер получили строго предупреждение. Министра образования предупредили о неполном служебном соответствии. Ряду должностных лиц гомельского областного и городского исполкомов объявлены выговоры. Не обошлось и без увольнений некоторых чиновников, среди которых – директор той самой школы.