Одноклассники стали первой социальной сетью, которая запустила виртуальную маску для московского международного фестиваля «Круг света» и превратила ее в световую инсталляцию.

Одноклассники стали первой социальной сетью, которая запустила виртуальную маску для московского международного фестиваля "Круг света" и превратила ее в световую инсталляцию.В мобильном стриминговом приложении OK Live специально к старту фестиваля появилась маска в виде кролика из "Алисы в стране чудес", которую пользователи смогут "надеть" во время записи прямых трансляций.Виртуальная маска "оживет" в музее-заповеднике "Коломенское" и превратится в световую инсталляцию, которую "Круг света" спроецирует на деревья в "Парке сказок". Маска была сделана силами 3D моушн-дизайнеров ОК. Таким образом, посетители фестиваля впервые смогут примерить световую инсталляцию на себя.В Коломенском гости встретят персонажей любимых детских произведений, оживших марионеток, попадут в "Театр теней", а световые человечки исполнят для зрителей зажигательный танец. Инсталляции и видеомэппинг-шоу представят на территории площадью более 1,5 гектара.Кроме того, в соцсети, в группе и на сайте фестиваля с 20 по 24 сентября пройдут прямые трансляции, и пользователи смогут увидеть красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции и мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков со всех площадок "Круга света".IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.