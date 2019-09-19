Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 22 сентября 2019 года Московского марафона с 07.00 до 17.00 часов будет ограничено движение автотранспорта по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому валу, Смоленской улице, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережным, Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улице Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадной, Новинскому, Смоленскому, Зубовскому бульварам, Крымскому проезду, Крымскому Валу, Калужской площади, Большая Якиманка, Якиманскому проезду, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большому Каменному мосту, Софийской, Раушской, Космодамианской набережным, Большому Устьинскому мосту, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому, Страстному бульварам, Пушкинской площади, Тверскому бульвару, Тверской улице (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), улицам Моховая и Охотный Ряд, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным, а также Смоленской улице.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81