Продюсер, актер и экс-директор фестиваля Кинотавр Марк Рудинштейн рассказал Борису Корчевникову, почему обижен на Александра Абдулова и Олега Янковского. Знаменитость появилась в студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1.

Продюсер, актер и экс-директор фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейнрассказал Борису Корчевникову, почему обижен на Александра Абдулова и ОлегаЯнковского. Знаменитость появилась в студии программы "Судьба человека" нателеканале "Россия 1".Беседуя с гостем сегодняшнего выпуска программы, БорисКорчевников, вспомнил о скандальных мемуарах, которые в 2007 году опубликовал Рудинштейн.После выхода книги в свет продюсер для многих стал нерукопожатным. Говорили,что Марк Григорьевич на страницах этого издания облил грязью всех тех, с кемделал фестиваль "Кинотавр"."Я написал книгу, где я описал всю жизнь свою вфестивале. Вы знаете, что случилось с книгой? Я ее диктовал журналистке вбольнице. Она один раз, придя на запись, положила микрофон под стол. Мы сиделипили чай. Я рассказывал истории, которые не должны были войти в книгу: историио Янковском, истории об Абдулове, о Ефремове. Эти истории я не планировалотдавать в книгу. И когда они дали рекламную часть книги, они подло этот фейквыложили. Это всего две-три страницы", – рассказал Рудинштейн в эфире ток-шоу "Судьбачеловека".Марк Григорьевич поведал также, что до сих пор не может простить АлександраАбдулова. Артист, по словам продюсера, брал у него деньги, многое обещая взамен,а обязательств своих не выполнил."Были "Задворки" такие– фестиваль, на который я давал три раза деньги и по тем временам не малые –два миллиона рублей, которые он обещал отправить на реконструкцию храма", – вспомнилпродюсер.В благодарность за финансовые вливания Абдулов обещал Рудинштейну,что на фасаде уже восстановленной церкви будет красоваться табличка с именамивсех тех, кто помог материально. Марк Григорьевич надеялся попасть в этотпочетный список, который, к слову, состоял всего из двух человек."Я человек тщеславный,в нормальном смысле. Но, во-первых, он проиграл все в казино, и ни копейки не дална храм. Его восстановили, когда была общая программа восстановления церквей вМоскве. Он все проиграл в казино. Он был сумасшедшим человеком, сумасшедшим, который,когда садился за стол, для него не существовало ничего", – подчеркнул гость сегодняшнеговыпуска ток-шоуОбижен Рудинштейн и на Олега Янковского. По мнениюпродюсера, артист его предал, став лицом конкурирующего фестиваля."Он никогда не участвовал в рекламе нашего фестиваля, а тамон начал выступать в рекламе. Я ему сказал как-то об этом. Он мне тогда тихо сказал: "КупимнеMercedes, я буду и у тебя стоять". Я платил ему немаленькие деньги, он на этиденьги реставрировал свою дачу. Получал неплохую зарплату – три тысячи долларовв месяц, это помимо того, что он ходил со мной по банкам, и, если нам удавалосьвыпросить деньги, он получал десять процентов от этой суммы. Я принял решение оставитьфестиваль именно после этого", – рассказал " Марк Рудинштейн в студии программы