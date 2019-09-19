Продюсер, актер и экс-директор фестиваля Кинотавр Марк Рудинштейн
рассказал Борису Корчевникову, почему обижен на Александра Абдулова и Олега
Янковского. Знаменитость появилась в студии программы Судьба человека на
телеканале Россия 1.
Продюсер, актер и экс-директор фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн
рассказал Борису Корчевникову, почему обижен на Александра Абдулова и Олега
Янковского. Знаменитость появилась в студии программы "Судьба человека" на
телеканале "Россия 1".
Беседуя с гостем сегодняшнего выпуска программы, Борис
Корчевников, вспомнил о скандальных мемуарах, которые в 2007 году опубликовал Рудинштейн.
После выхода книги в свет продюсер для многих стал нерукопожатным. Говорили,
что Марк Григорьевич на страницах этого издания облил грязью всех тех, с кем
делал фестиваль "Кинотавр".
"Я написал книгу, где я описал всю жизнь свою в
фестивале. Вы знаете, что случилось с книгой? Я ее диктовал журналистке в
больнице. Она один раз, придя на запись, положила микрофон под стол. Мы сидели
пили чай. Я рассказывал истории, которые не должны были войти в книгу: истории
о Янковском, истории об Абдулове, о Ефремове. Эти истории я не планировал
отдавать в книгу. И когда они дали рекламную часть книги, они подло этот фейк
выложили. Это всего две-три страницы", – рассказал Рудинштейн в эфире ток-шоу "Судьба
человека".
Марк Григорьевич поведал также, что до сих пор не может простить Александра
Абдулова. Артист, по словам продюсера, брал у него деньги, многое обещая взамен,
а обязательств своих не выполнил.
"Были "Задворки" такие
– фестиваль, на который я давал три раза деньги и по тем временам не малые –
два миллиона рублей, которые он обещал отправить на реконструкцию храма", – вспомнил
продюсер.
В благодарность за финансовые вливания Абдулов обещал Рудинштейну,
что на фасаде уже восстановленной церкви будет красоваться табличка с именами
всех тех, кто помог материально. Марк Григорьевич надеялся попасть в этот
почетный список, который, к слову, состоял всего из двух человек.
"Я человек тщеславный,
в нормальном смысле. Но, во-первых, он проиграл все в казино, и ни копейки не дал
на храм. Его восстановили, когда была общая программа восстановления церквей в
Москве. Он все проиграл в казино. Он был сумасшедшим человеком, сумасшедшим, который,
когда садился за стол, для него не существовало ничего", – подчеркнул гость сегодняшнего
выпуска ток-шоу
Обижен Рудинштейн и на Олега Янковского. По мнению
продюсера, артист его предал, став лицом конкурирующего фестиваля.
"Он никогда не участвовал в рекламе нашего фестиваля, а там
он начал выступать в рекламе. Я ему сказал как-то об этом. Он мне тогда тихо сказал: "Купи
мне
Mercedes, я буду и у тебя стоять". Я платил ему немаленькие деньги, он на эти
деньги реставрировал свою дачу. Получал неплохую зарплату – три тысячи долларов
в месяц, это помимо того, что он ходил со мной по банкам, и, если нам удавалось
выпросить деньги, он получал десять процентов от этой суммы. Я принял решение оставить
фестиваль именно после этого", – рассказал " Марк Рудинштейн в студии программы
.