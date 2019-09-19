Канцлер Германии Ангела Меркель, которая могла похвастаться тем, что занимает неизменную позицию относительно целого ряда внешнеполитических вопросов, рискует столкнуться с проблемами уже в самом ближайшем будущем. Главе немецкого правительства, судя по всему, придется скорректировать свой подход в отношении Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая могла похвастаться тем, что занимает неизменную позицию относительно целого ряда внешнеполитических вопросов, рискует столкнуться с проблемами уже в самом ближайшем будущем. Главе немецкого правительства, судя по всему, придется скорректировать свой подход в отношении Украины.Украинским политикам удалось добиться, кажется, невозможного – своими действиями они смогли изменить отношение европейского общества к своей стране с горячей и всесторонней поддержки на явную усталость. "Украина очень многих разочаровала. Всем казалось, что вот она освободилась от "лап русского медведя" и на следующий день построит демократию", – цитирует немецкого политолога Александра Рара.Он отметил, что европейцы вложили в перемены на Украине большие деньги, однако никаких результатов они так и не увидели. "Украина только кормит Запад надеждами, что вот-вот мы станем демократами, или русофобией, что во всем виновата Россия", – заметил эксперт. По его словам, в Германии успели раскусить подобную тактику."Я не чувствую уже в немецком обществе и в немецких элитах какой-то односторонней ругани России и рассматривания ее как агрессора", – заметил Алесандр Рар. "Однако, есть высшая политика на уровне Меркель, где стоит позиция – Украину не критиковать, всегда быть на ее стороне", – добавил он.Однако и такому подходу, уверен он, осталось недолго. Ангеле Меркель придется либо встать во главе перемен в немецкой политике, либо войти в противостояние с другими европейскими лидерами, в частности – с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Материал дополняется.