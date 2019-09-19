Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из колонии 17 сентября. Сразу после этого нападающий ФК Зенит оказался в больнице.

Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из колонии 17 сентября. Сразу после этого нападающий ФК "Зенит" оказался в больнице.Как оказалось, 19 сентября спортсмен прошел полное медицинское обследование в одной из петербургских клиник. Это необходимо для продолжения его футбольной карьеры.На данный момент специалисты изучают и оценивают результаты. На днях они вынесут заключение о текущем состоянии здоровья Кокорина.На основании данных врачей для нападающего будет составлена тренировочная программа на первое время. Лишь после этого Александр сможет вернуться к спорту. По предварительным данным, в расположение клуба он вернется до конца недели.Накануне стало известно, что Кокорин подписал новый контракт с ФК "Зенит", так как срок предыдущего истек за время его прибывания в колонии. Согласно условиям соглашения, зарплата футболиста составит 800 тысяч евро в год, сообщает . Контракт будет действителен до конца текущего сезона.