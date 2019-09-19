В день свадьбы Ксения Собчак обнародовала короткий ролик, намекающий на то, что ее позвали работать на Первый канал. Однако сама первая кнопка удалила этот проморолик со своего сайта.

В день свадьбы Ксения Собчак обнародовала короткий ролик, намекающий на то, что ее позвали работать на Первый канал. Однако сама "первая кнопка" удалила этот проморолик со своего сайта.13 сентября, в день собственной свадьбы, Ксения Собчак выложила в Сеть короткое видео (всего 24 секунды), в котором ее запечатлели лежащей в ванне и разговаривающей по телефону с неким Андреем. Она сообщила, что ей было сделано предложение, от которого "невозможно отказаться". "Оно изменит всю мою жизнь", – интригующе объявила Ксения Собчак. Дальше слышится звук выстрела, а гламурная блондинка торжествующе смеется.Отметим, что видео было снято Первым каналом. Там стоит его логотип. "Скоро", – значится в титре. Этот ролик заставил общественность предположить, что Ксению Собчак позвали работать на "первую кнопку". А особо наблюдательные даже сделали вывод, что гламурная блондинка будет вести ток-шоу, призванное конкурировать с передачей Андрея Малахова.Материал дополняется