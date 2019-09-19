Команда Вашингтон Кэпиталз обыграла противников из Сент-Луис в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Одержать победу им помог российский спортсмен Александо Овечкин.

Команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла противников из "Сент-Луис" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Одержать победу им помог российский спортсмен Александо Овечкин.На льду спортсменам пришлось хорошенько попотеть, чтобы закончить игру с разрывом всего в одно очко. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из столицы Соединенных штатов.Особенно отличились в матче такие спортсмены, как Радко Гудас, Рихард Паник и Никлас Бекстрем. Каждый из них смог проявить себя на ледовой арене. Кроме того, выступивший в роли капитана "Кэпиталз" записал в свой актив две результативные голевые передачи.Впрочем, стоит отметить, что не все из команды смогли достойно показать себя. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились действиями,нацеленными на победу.Из соперников наиболее грозным для "Вашингтонцев" оказались Остин Погански и Зак Санфорд. Они и забили по голу в ворота столичной команды. Остальные члены спортивного объединения никак не проявили себя в матче – Владимир Тарасенко очков не набрал, а Иван Барбашев не смог принять участие в игре, RT.Отметим, что даже разнося противников на льду, Александр Овечкин все равно для домашних остается добрым и ласковым мужем и отцом. Напомним, что ранее его супруга Анастасия Шубская журналистам о том, что в семье "Александр Великий" кардинально меняется.Это на льду Овечкин – зверь, а дома – нежный, добрый, заботливый", – поделилась тогда девушка. Она добавила, что в нерабочее время спортсмен предпочитает проводить очень много времени с сыном.