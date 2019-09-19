Россия призывает Украину в газовых вопросах быть Европой и вести себя по-европейски. Об этом в прямом эфире программы 60 минут из Брюсселя, где проходят переговоры по новому соглашению о транзите газа, рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Россия призывает Украину в газовых вопросах быть Европой и вести себя по-европейски. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" из Брюсселя, где проходят переговоры по новому соглашению о транзите газа, рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов."Мы предлагаем завершить реформирование газового комплекса по европейским правилам и перейти на европейские же правила торговли газом", — заявил он.Г-н Симонов напомнил, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который сейчас поддерживает украинскую позицию, прежде сам больше всех кричал, что долгосрочные газовые контракты — это не по-европейски, что современный газовый бизнес должен строиться по принципу краткосрочных контрактов и газовых аукционов. А сейчас Еврокомиссия вместе с Киевом выступают за новый транзитный контракт на прокачку российского газа сроком на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд кубометров газа в год."Мы предлагаем "Нафтогазу" перейти исключительно на европейские принципы контрактования газа. Если у нас есть необходимость использовать Украину как транзитную страну, мы готовы это делать: покупать нужную нам мощность на аукционе. Самое смешное, что именно Россия стала основным сторонником применения третьего энергопакета на территории Украины", — подчеркнул эксперт.19 сентября в Брюсселе представители России, Украины и Европейского союза начали переговоры по новому соглашению о транзите газа. Перед ключевым раундом переговоров "Нафтогаз" выступил с угрозой: если Россия не согласится продолжить транзит на украинских условиях, Киев через суд потребует с "Газпрома" 14-миллиардную компенсацию.Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Киевом и Еврокомиссией.