Бывшему президенту Украины Петру Порошенко сейчас нелегко: на днях СМИ облетела новость об аресте. Известный политик пролил свет на состояние экс-лидера Незалежной.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко сейчас нелегко: на днях СМИ облетела новость об аресте. Известный политик пролил свет на состояние экс-лидера Незалежной.
Против Порошенко возбуждено 13 уголовных дел, по четырем он
пока проходит в качестве свидетеля. Многие из разбирательств инициировал бывший
сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов. Он подвел
промежуточные итоги кампании против экс-президента.
Порошенко вызывают на допросы, он подвергается обыскам и
выемкам, констатировал юрист. Он напомнил, что суд арестовал часть имущества
бывшего президента. "Среди упущений – всё еще наглая воровская морда,
недостаточно перепуганный вид, пафос и несвоевременная явка на допросы", -
написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".
Давление на нарастает, но останавливаться на
достигнутом адвокат не намерен. То, что экс-президент пока не за решеткой
Портнов, по его признанию, относит к "недостаткам своей работы".
"Обязуюсь исправиться и значительно усилить амплитуду", – заключил
он.
Порошенко уже несколько раз был на допросе, однако
большинство вызовов в Государственное бюро расследований политик
проигнорировал. Недавно начались аресты его имущества. Так, Печерский суд Киева
наложил арест на судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
Решение суд принял в рамках уголовного дела об отмывании
преступных доходов. виновным себя не признает. Не исключено, что
вскоре против бывшего президента возбудят новые уголовные дела.