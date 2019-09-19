Бывшему президенту Украины Петру Порошенко сейчас нелегко: на днях СМИ облетела новость об аресте. Известный политик пролил свет на состояние экс-лидера Незалежной.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко сейчас нелегко: на днях СМИ облетела новость об аресте. Известный политик пролил свет на состояние экс-лидера Незалежной.Против Порошенко возбуждено 13 уголовных дел, по четырем онпока проходит в качестве свидетеля. Многие из разбирательств инициировал бывшийсотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов. Он подвелпромежуточные итоги кампании против экс-президента.Порошенко вызывают на допросы, он подвергается обыскам ивыемкам, констатировал юрист. Он напомнил, что суд арестовал часть имуществабывшего президента. "Среди упущений – всё еще наглая воровская морда,недостаточно перепуганный вид, пафос и несвоевременная явка на допросы", -написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".Давление на нарастает, но останавливаться надостигнутом адвокат не намерен. То, что экс-президент пока не за решеткойПортнов, по его признанию, относит к "недостаткам своей работы"."Обязуюсь исправиться и значительно усилить амплитуду", – заключилон.Порошенко уже несколько раз был на допросе, однакобольшинство вызовов в Государственное бюро расследований политикпроигнорировал. Недавно начались аресты его имущества. Так, Печерский суд Киеваналожил арест на судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".Решение суд принял в рамках уголовного дела об отмываниипреступных доходов. виновным себя не признает. Не исключено, чтовскоре против бывшего президента возбудят новые уголовные дела.