Военнослужащие 28-й бригады Вооруженных сил Украины были переброшены в зону проведение силовой операции в Донбассе недавно, однако уже успели вызвать сильное негодование со стороны местных жителей. Вооруженные силовики почувствовали свою безнаказанность и превратились в натуральных бандитов.

Военнослужащие 28-й бригады Вооруженных сил Украины были переброшены в зону проведение силовой операции в Донбассе недавно, однако уже успели вызвать сильное негодование со стороны местных жителей. Вооруженные силовики почувствовали свою безнаказанность и превратились в натуральных бандитов.Последние новости показывают, что ситуация в Донбассе стабилизировалась. Подконтрольные Киеву силовики не частят с провокациями, а также не предпринимают активных наступательных действий. Однако, вместе с этим, они серьезно ухудшают жизнь местного населения."Эта бригада совсем недавно пришла на смену 24-й бригаде, но уже успела наделать много шума среди местных жителей. Начав с разбора на стройматериалы хозяйственных построек, они перешли на новый уровень", – во время традиционного брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов.Материал дополняется.