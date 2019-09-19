Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию своей дочери Елизаветы, посвященную осужденному актеру Павлу Устинову. В ней, по сообщениям СМИ, она назвала вынесенный приговор абсурдным, однако позже эта запись была удалена.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию своей дочери Елизаветы, посвященную осужденному актеру Павлу Устинову. В ней, по сообщениям СМИ, она назвала вынесенный приговор абсурдным, однако позже эта запись была удалена."Не считаю возможным вообще комментировать какие-то публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что ничего не знает о каких-либо заявлениях общественных деятелей о том, что адвокаты Устинова изначально работали неправильно, из-за чего якобы стал возможен такой суровый приговор.Ранее представитель Кремля призвал дождаться решения апелляционного суда при приговор Устинову.16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии за вывих плеча сотруднику ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста в Москве. Сам актер не признал своей вины. По его словам, он не принимал участия в акции, а пришел на встречу с другом, после чего был задержан. Адвокаты уже подали апелляцию на решение суда.Известные актеры запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Павла Устинова. Высказался в поддержку осужденного и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал ситуацию "вопиющей несправедливостью", добавив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".Между тем, прокуратура направила в суд заявление с просьбой изменить Устинову меру пресечения на любую кроме заключения под стражу.