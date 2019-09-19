Обвиняемый похитил продукты из магазина и портативную колонку у малознакомого человека.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22 – летнего жителя города Струнино. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж).Весной текущего года в дежурную часть обратился 23-летний житель Тверской области, сообщивший, что у него была похищена портативная колонка, стоимостью около 7 000 рублей. Полицейским потерпевший рассказал, что во время отдыха в компании колонку во временное пользование попросил малознакомый ему человек. Получив отказ, злоумышленник самостоятельно забрал чужое имущество и скрылся.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался.Следователями также установлена причастность обвиняемого к хищению продуктов из сетевого магазина, совершенному в этом году.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.