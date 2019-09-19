Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в Инстаграм. Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.

Знаменитая актриса вызвалагнев поклонников смелой публикацией в Инстаграм. Анастасия Макеева в купальникепродемонстрировала шпагат.Звезда театра и кино, публикуя фото, сразу предположила, что на нееобрушится волна негатива от подписчиков. К предстоящим нападкамартистка отнеслась с юмором."Когда шпагата нет, а хочется какВолочкова!.. Лето в ленте продолжается. Ой, сейчас полетят в меня камни! "Какаяэто пошлость, Анастасия! Мы были о Вас лучшего мнения. Ой, Вы ужаснонеприличны! Какие еще будут версии оценки меня и степени моего падения и адскойпошлости?" – подписала свой пост Анастасия Макеева. Однако хейтеры молчать всеравно не стали.Материал дополняется