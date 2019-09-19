Знаменитая актриса вызвала
гнев поклонников смелой публикацией в Инстаграм. Анастасия Макеева в купальнике
продемонстрировала шпагат.
Знаменитая актриса вызвала
гнев поклонников смелой публикацией в Инстаграм. Анастасия Макеева в купальнике
продемонстрировала шпагат.
Звезда театра и кино, публикуя фото, сразу предположила, что на нее
обрушится волна негатива от подписчиков. К предстоящим нападкам
артистка отнеслась с юмором.
"Когда шпагата нет, а хочется как
Волочкова!.. Лето в ленте продолжается. Ой, сейчас полетят в меня камни! "Какая
это пошлость, Анастасия! Мы были о Вас лучшего мнения. Ой, Вы ужасно
неприличны! Какие еще будут версии оценки меня и степени моего падения и адской
пошлости?" – подписала свой пост Анастасия Макеева. Однако хейтеры молчать все
равно не стали.
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