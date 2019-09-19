Певица задумалась над кардинальной сменой имиджа. Анастасия Стоцкая представила себя с экстремально короткой стрижкой, поделившись мыслями в Инстаграм.

Певицазадумалась над кардинальной сменой имиджа. Анастасия Стоцкая представила себя сэкстремально короткой стрижкой, поделившись мыслями в Инстаграм.Артистка задалась вопросом: а не побритьсяли ей налысо? Идея пришла звезде, когда она сидела в салоне красоты с толькочто покрашенными волосами.На фотографии, которую Анастасия Стоцкаяразместила в соцсети, видно, что ее рыжие волосы настолькосильно прилизаны, что можно легко представить, как певица будет выглядетьсовсем без них. "А может налысо?" —спросила исполнительница у своих подписчиков.Поклонникистали отговаривать звезду от такого решения. "Налысо ненадо, у Вас очень красивые волосы", "Нет", "Ни в коем случае", -высказались фолловеры. Вместе с тем, большинство пользователей соцсети сошлисьво мнении, что Анастасия Стоцкая хороша в любом виде, во всех образах.Напомним, в последние годыне выпускала альбомов и клипов, больше заботясь о детях. В браке сбизнесменом Сергеем у нее растут сын и дочь. Некоторые поклонники подозревали,что это дети Филиппа Киркорова, поскольку ранее ходили слухи о романе между звездами.Но развеяла эти домыслы и показала публике своего настоящего мужа.