Певица
задумалась над кардинальной сменой имиджа. Анастасия Стоцкая представила себя с
экстремально короткой стрижкой, поделившись мыслями в Инстаграм.
Певица
задумалась над кардинальной сменой имиджа. Анастасия Стоцкая представила себя с
экстремально короткой стрижкой, поделившись мыслями в Инстаграм.
Артистка задалась вопросом: а не побриться
ли ей налысо? Идея пришла звезде, когда она сидела в салоне красоты с только
что покрашенными волосами.
На фотографии, которую Анастасия Стоцкая
разместила в соцсети, видно, что ее рыжие волосы настолько
сильно прилизаны, что можно легко представить, как певица будет выглядеть
совсем без них. "А может налысо?" —
спросила исполнительница у своих подписчиков.
Поклонники
стали отговаривать звезду от такого решения. "Налысо не
надо, у Вас очень красивые волосы", "Нет", "Ни в коем случае", -
высказались фолловеры. Вместе с тем, большинство пользователей соцсети сошлись
во мнении, что Анастасия Стоцкая хороша в любом виде, во всех образах.
Напомним, в последние годыне выпускала альбомов и клипов, больше заботясь о детях. В браке с
бизнесменом Сергеем у нее растут сын и дочь. Некоторые поклонники подозревали,
что это дети Филиппа Киркорова, поскольку ранее ходили слухи о романе между звездами.
Но развеяла эти домыслы и показала публике своего настоящего мужа.