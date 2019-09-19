Злоумышленник являлся сотрудником отдела дистанционной торговли и осуществлял оформление и доставку на почту посылок клиентам магазина...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества из магазина на сумму около 2 миллионов рублей.В полицию поступило заявление от директора одного из магазинов одежды в Кривоколенном переулке. Он сообщил, что в ходе инвентаризации товарных остатков магазина выявлена недостача различного товара. Материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на улице Борисовские пруды задержали подозреваемого – 28-летнего ранее судимого жителя Подмосковья.Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником отдела дистанционной торговли и осуществлял оформление и доставку на почту посылок клиентам магазина. При этом он на протяжении длительного времени совершал хищение товара и под видом отправки клиентам отправлял бандероли с похищенными вещами на адреса своих родственников, а затем забирал их и сбывал. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого часть похищенного товара была изъята.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60