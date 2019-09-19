Гости выразили признательность сотрудникам полиции за предоставленную возможность посетить площадку, отметили, что мероприятие оставило сильное впечатление...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для студентов Московского художественно-промышленного института.В мероприятии приняли участие заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков, заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Пётр Шевчук; спортсмен, актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер и общественный деятель Олег Тактаров.В начале встречи с приветственным словом к присутствующим обратился Александр Черенков. Он отметил: «Профилактика не стоит на месте. Мы стараемся ее совершенствовать, внедряя новые методики работы с молодежью для того, чтобы подрастающее поколение реально осознавало серьезность проблемы и даже не задумывалось о возможности попробовать наркотики». Олег Тактаров в свою очередь поделился мнением, что спорт, творчество – это лучшая альтернатива наркоупотреблению, а здоровый образ жизни способствует, как личностному, так и профессиональному росту.Далее, Александр Черенков вручил Олегу Тактарову благодарственное письмо от имени начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве генерала-майора полиции Андрея Янишевского за большой вклад, целенаправленную работу по вовлечению молодежи в пропаганду здорового образа жизни, формирование активной гражданской позиции у обучающейся молодежи и личный вклад за оказанную помощь в процессе социализации подрастающего поколения.Затем, гостей пригласили в выставочно-экспозиционную зону Московской молодёжной антинаркотической площадки. В ходе экскурсии присутствующие имели возможность окунуться в проблему незаконного оборота наркотиков и наглядно ознакомиться с ее негативными последствиями.По окончании встречи гости выразили признательность сотрудникам полиции за предоставленную возможность посетить площадку, отметили, что мероприятие оставило сильное впечатление.УНК ГУ МВД России по г. Москве