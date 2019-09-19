Сотрудники полиции сняли с рейса пьяного пилота, у которого был запланирован вылет из Сургута в Анталью. После получения данной информации в авиакомпании отстранили сотрудника от выполнения запланированной программы полетов, а также вызвали в Москву для разбирательств. В настоящий момент ведется служебное расследование.

Сотрудники полиции сняли с рейса пьяного пилота, у которого был запланирован вылет из Сургута в Анталью.Как сообщает авиакомпания AZUR air, сотрудником которой является командир экипажа Александр Слободчиков, мужчина осуществил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были запланированы два выходных дня. Следующий рейс из Сургута в Анталью пилоту предстояло совершить уже 4 сентября.Из Тюмени в Сургут Слободчиков вылетел в качестве пассажира сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса. Мужчину оформили как хулигана, а также продержали некоторое время в отделе полиции.После получения данной информации в AZUR Air отстранили сотрудника от выполнения запланированной программы полетов, а также вызвали в Москву для разбирательств. В настоящий момент ведется служебное расследование.Директор департамента информационной политики и коммуникаций AZUR air Анастасия Матюшина пояснила, что ни один рейс из Сургута по причине неявки экипажа задержан не был. Также в авиакомпании рассказали, что независимо от профессии пассажиры, совершающие правонарушения, несут за это ответственность согласно законодательству Российской Федерации.Это уже не первый случай, когда пилоты замечаются в нетрезвом состоянии. В марте 2018 года в Казани задержали на шесть часов рейс в Москву, поскольку командир воздушного судна оказался пьян.