Певица Рита Дакота опубликовала новое полуголое фото в своем Instagram-аккаунте. Также звезда поделилась полезными лайфхаками для отпуска.

Певица Рита Дакота опубликовала новое "полуголое" фото в своем Instagram-аккаунте. Также звезда поделилась полезными лайфхаками для отпуска.На снимке артистка стоит, улыбаясь во весь рот, на фоне моря. Особую атмосферу кадру придает персиковый закат.Рита похожа на настоящую дикарку: на ней лишь мини-бикини, а длинные спутавшиеся от ветра волосы ниспадают на плечи."Я дитя пляжа. Для меня никакие горы, городские улочки и леса никогда не встанут в один ряд с морем. Я сваливаю подышать любимой соленой водой при каждом удобном случае, иногда в ущерб работе или здравому смыслу", – призналась исполнительница.Пользуясь случаем, Дакота решила поделиться с фолловерами полезными лайфхаками. Прежде всего, она рекомендует брать с собой в отпуск универсальное средство – оно должно подходить сразу и для волос, и для лица, и для тела. Также не стоит забывать об увлажняющей эмульсии.После Рита откровенно заявила, что позволяет себе ходить на пляже не только в купальниках, но и в нижнем белье. Главное, чтобы оно было не кружевным и из искусственных материалов. К слову, именно в одном из таких комплектов она красуется на фото."Таким образом, не страшно, если под супер-открытыми вырезами летних нарядов что-то торчит + такое белье очень быстро сохнет", – подчеркнула солистка.Поклонники стали активно заваливать Дакоту комплиментами. "Какой у Вас красивый рельеф пресса!", "Идеальная Ри",Прекрасная вы", "Ритончик, ты как куколка", "Ну, что за пуська-лапуська!", "Шикарно выглядишь!", – не скрывали своего восторга фолловеры.