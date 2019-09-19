У 25-летней жительницы Нью-Йорка кровь изменила цвет после того, как она приняла лекарство от зубной боли. Девушка выпила большую дозу препарата, продающегося без рецепта, а утром почувствовала себя крайне плохо.

У 25-летней жительницы Нью-Йорка кровь изменила цвет после того, как она приняла лекарство от зубной боли. Девушка выпила большую дозу препарата, продающегося без рецепта, а утром почувствовала себя крайне плохо.Обезболивающее было принято перед сном, потому побочные явления возникли на следующий день. У девушки посинели руки и ноги, такой же оттенок приобрели ногти и кожа. Жительница Нью-Йорка обратилась в местную больницу за помощью, сообщает Daily Mail.Врачи на Род-Айленде взяли у пострадавшей анализы, которые и позволили заметить, что кровь у девушки вместо красной стала синей. Медики поставили диагноз — метгемоглобинемия. Данное состояние характеризуется тем, что гемоглобин превращается в метгемоглобин, не способный переносить кислород.Причиной изменения цвета крови мог стать бензокаин, который содержался в принятом девушкой лекарстве. До этого врачи уже выявили 319 случаев возникновения метгемоглобинемии у людей, которые также выпили лекарство с содержанием анестетика. Несколько случаев привели к смерти пациентов.