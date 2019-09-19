Ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) ежегодно составляют отчет. Так, накануне они сообщили, что на сегодняшний день человечество не готово к реальной угрозе пандемии.

Ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) ежегодно составляют отчет. Так, накануне они сообщили, что на сегодняшний день человечество не готово к реальной угрозе пандемии.Специалисты предупредили граждан, что в случае вспышки гриппоподобной болезни всего за два дня умрет 80 миллионов человек по всему миру. В такой молниеносной скорости распространения инфекции виноваты сами люди, отмечают эксперты.Это связано с легкостью передвижения по планете. По данным , ежедневно миллионы людей на самолетах, поездах и других видах транспорта перемещаются в любую страну и на любой континент.Именно поэтому смертельные вирусы распространяются так быстро на протяжении последних ста лет. К слову, инфекции необходимо от 36 до 50 часов, чтобы заболело до 80 миллионов человек по всему миру.Ученые из GPMB выделили самые опасные инфекции. По их словам, это грипп во всех своих ипостасях, вирусы Эбола, Денге и Зика.Тем не менее, вирусы далеко не единственная проблема. Стоит с особым с вниманием отнестись к супербактериям. Они устойчивы к антибиотикам и становятся смертельными для людей со слабым иммунитетом.