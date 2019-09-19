Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей.

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.Как рассказали в пресс-службе Минтруда, в четверг в ходе очередного заседания правительства РФ был одобрен законопроект "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", подготовленный Минтрудом России. Законопроект предлагает установить с 1 января 2020 года МРОТ в размере 12130 рублей в месяц, что на 7,5 % больше текущего МРОТ. В настоящее время МРОТ составляет 11280 рублей.Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил об увеличении материнского капитала: с 453 тысяч рублей до 466 тысяч.Также стали известны и расходы на медицину: в Фонд обязательного страхования поступят 2,4 триллиона рублей.