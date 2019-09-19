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<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-prishedshej-v-sebya-zavorotnyuk-rodnye-podsunuli-vazhnye-dokumenty.html" target="_blank">Пришедшей в себя Заворотнюк родные подсунули важные документы</a> - Молитвы всей страны оказались не зря – состояние Анастасии Заворотнюк вселяет оптимизм, потому что ее перевели в обычную палату. Говорят, близкие принесли ей некие важные документы.