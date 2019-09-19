Прокуратура направила в суд заявление с просьбой изменить актеру Павлу Устинову меру пресечения на любую кроме заключения под стражу, рассказал адвокат подозреваемого Анатолий Кучерена. Защитник уточнил, что ходатайство будет рассмотрено на заседание, которое назначено на полдень 20 сентября.

Прокуратура направила в суд заявление с просьбой изменить актеру Павлу Устинову меру пресечения на любую кроме заключения под стражу, рассказал адвокат подозреваемого Анатолий Кучерена. Защитник уточнил, что ходатайство будет рассмотрено на заседание, которое назначено на полдень 20 сентября, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за нарушение общественного порядка и активное участие в массовых беспорядках 3 августа в Москве. Защита обжаловала решение столичного Тверского суда.Также коллеги Устинова запустил акцию в поддержку актера . В ней приняли участие такие известные артисты, как Иван Ургант, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум. Помимо этого, дело Павла Устинова изучит уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.