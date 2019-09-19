Трое суток поисков пропавшего из железногорской больницы 35-летнего мужчины увенчались успехом - прооперированного мужчину обнаружили в заброшенном подвале лечебного учреждения, где он попросту потерялся.

Трое суток поисков пропавшего из железногорской больницы 35-летнего мужчины увенчались успехом — прооперированного мужчину обнаружили в заброшенном подвале лечебного учреждения, где он попросту потерялся, отмечает "Проспект Мира".Мужчину госпитализировали с обострившимся панкреатитом, утром 16 сентября ему сделали операцию и вернули в палату, а спустя пару часов не обнаружили на койке. Поиски на этажах ни к чему не привели, к делу подключились волонтеры, которые на протяжении трех дней прочесывали близлежащие парки, улицы и дома. Правоохранители подняли записи с камер наблюдения, но установили лишь, что Павел Богданов не покидал пределов больницы. Тогда его супруга настояла на том, чтобы поисковиков пустили в подвальные помещения. Спустя час оголодавшего пациента вывели на свет Божий.Сам он не смог вспомнить, каким образом оказался в полной темноте, поскольку находился под наркозом. Не видел пациента и никто из медперсонала. Найти выход из катакомб Павел не смог, а на его крики никто не откликнулся.Жизни "потерянного" ничего не угрожает, но врачи теперь не спускают с него глаз.