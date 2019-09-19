Европейским потребителям российского газа будут поставлены все объемы, предусмотренные контрактом, вне зависимости от изменений законодательства на Украине. Такое заявление по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС в Брюсселе сделал министр энергетики Александр Новак.

Европейским потребителям российского газа будут поставлены все объемы, предусмотренные контрактом, вне зависимости от изменений законодательства на Украине. Такое заявление по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС в Брюсселе сделал министр энергетики Александр Новак, добавив, что еще остается вариант бронирования газопроводов через аукцион. А глава Газпрома Алексей Миллер подчеркнул, что в европейские хранилища уже закачаны рекордные объемы газа, так что даже если возникнут перебои, то их нивелируют.К газовым переговорам Украина подготовилась основательно. Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Киев якобы подписал соглашение о покупке 450 миллионов кубометров газа в начале следующего года. Но перед переговорами представители "Нафтогаза" и министр энергетики Оржель пообещали назвать поставщика после встречи, а после переговоров представители "Нафтогаза" от комментариев отказались. Недавно назначенный министр ограничился коротким ответом: "Пока в консультациях".Глава "Нафтогаза" Коболев в черных очках на голливудский манер. Но как бы ни пытался Киев закрывать глаза на проблемы граждан Украины, газовые вопросы решать надо. А зима и с ней отопительный сезон уже на носу. Россия предлагает скидку в 25 процентов, но Киев упорно выбирает российский же газ по более высокой цене у европейцев."Тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую. Наши коллеги приняли к сведению и попросили время для того, чтобы изучить этот вопрос. Им важна экономическая эффективность, мы ее готовы показать", — заявил министр энергетики России Александр Новак.Но главное для Киева сегодня — заключить новый транзитный договор, ведь это миллиарды долларов прибыли в бюджет проблемной украинской экономики. Старый договор истекает 1 января. За пару дней до встречи — удар по позициям Москвы от Люксембургского суда по иску поляков. "Газпром" неожиданно потерял возможность использовать часть мощностей газопровода Opal. Тем не менее глава газового гиганта Миллер на встрече в отличном настроении.Через несколько минут до начала трехсторонних переговоров по газу участникам предлагали горячий кофе со сливками, а также черный чай. Со стороны Украины во встрече участвовал министр Оржель, а также представители "Нафтогаза". Со стороны России — министр Александр Новак, а также глава газпрома Миллер.За стеклом — четверо переводчиков. Только переводят они, скорее, для сотрудников еврокомиссии, чем для самих участников переговоров. Выпускник МГИМО, еврокомиссар Марош Шевчович о чем-то по-русски говорил с министром Новаком. Глава "Нафтогаза" Коболев заливался смехом с главой "Газпрома" Миллером. Но, несмотря на это, найти общий язык на встрече так и не удалось, хотя начиналось все оптимистично."Россия является надежным поставщиком. Украина же является надежным транзитером, поэтому мы считаем ее очень хорошим покупателем. Я думаю, что у нас есть все для позитивного сотрудничества", — заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.ЕС в переговорах не просто третейский судья, но и заинтересованная сторона. "Газпром" поставляет на европейский рынок более трети газа. Еврокомиссар Шефчович предлагал заключить новый контракт на десять лет с объемом прокачки в 60 миллиардов кубометров в год, этот вариант поддерживает и Украина. Но для России на первом месте — заключение мирового соглашения по искам. "Газпром" и "Нафтогаз" уже не первый год выясняют отношения в суде."Мы поставили в очередной раз вопрос по Стокгольму. Это очень важный для нас вопрос. Должен быть восстановлен баланс интересов сторон на транзиты в контракте по поставке газа", — сообщил Алексей Миллер.В подкрепление своих позиций Киев накануне заговорил о выделении из монополиста "Нафтогаза" оператора по ГТС. Так "Газпром" якобы сможет вести отдельные переговоры о будущем транзите с компанией-оператором, а спор по действующим контрактам продолжать в судах с "Нафтогазом"."Мы видим риски, поскольку это требует большой работы, связанной с сертификацией независимого оператора", — заявил Александр Новак.Тем временем Россия успешно реализует проекты газопроводов в обход Украины. Накануне был подписан контракт на новую часть "Турецкого потока" через Болгарию в Сербию и другие страны юга Европы. Но успеют ли достроить эту нитку к 1 января — большой вопрос.Конечно, есть еще "Северный поток-2", но на его пути стоит Дания и ее отказ давать добро на строительство. Так есть ли шанс запустить трубопровод в новом году?"Датский участок достаточно короткий, и сроки строительства составляют всего-навсего около пяти недель, поэтому, конечно, шанс есть", — высказался Алексей Миллер.В этом году "Газпром" формирует рекордные запасы в Европе — более 11,4 миллиардов кубометров. В подземные хранилища уже закачан газ в объемах, необходимых для того, чтобы нивелировать перебои в поставках зимой. Но если будут аномальные холода, Европе потребуются дополнительные поставки газа.Сегодня прорыва никто не ждал. Достичь его на трехсторонних газовых переговорах так и не удалось.