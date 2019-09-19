Тематическая квест-игра прошла в одном из детских садов районного центра.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание стражи порядка уделяют самым маленьким участникам движения, с которыми проводят увлекательные и познавательные занятия на тему ПДД. Накануне для воспитанников детского сада «Теремок» сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району во взаимодействии с воспитателями учреждения организовали мероприятие под названием «Путешествие в страну Правил дорожного движения».После представления команд, юных участников квест-игры ждали различные испытания. Получив маршрутные листы, команды «Зебра» и «Светофор» отправились на станции, где на практике продемонстрировали повторили сигналы светофора и дорожные знаки, вспомнили правила безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте, а также катались на самокатах, стараясь не нарушать Правила дорожного движения.При прохождении каждого этапа команды получали фрагмент золотого ключика, который в финале игры успешно собрали.В заключение мероприятия все участники получили тематические подарки, пообещав быть ответственными участниками дорожного движения.