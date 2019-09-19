Президент России Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии заявил о поручениях, адресованных правительству и профильным ведомствам. По словам главы государства, им нужно принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости производства в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Президент России Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии заявил о поручениях, адресованных правительству и профильным ведомствам. По словам главы государства, им нужно принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости производства в сфере оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех разработок, которые находятся на стадии проектирования.Владимир Путин также обратил внимание на ошибки, ранее допущенные при планировании и организации программ импортозамещения. По его словам, это привело к тому, что в минувшем 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, сообщает "Интерфакс". Российский лидер поставил задачу, согласно которой с учетом комплектности, взаимосвязанности планов по перевооружению армии и флота, подобные сбои в краткие сроки должны быть устранены.19 сентября Россия отмечает День оружейника. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума оружейников в Ижевске.