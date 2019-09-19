Правоохранителя госпитализировали

Правоохранителя госпитализировалиВ середине сентября житель Мурома обратился в полицию и заявил, что его пятная бывшая супруга неадекватно ведёт себя в присутствии двух маленьких детей.На место прибыли правоохранители и представитель органов опеки. Однако женщина не пускала их в квартиру, а потом ударила и укусила инспектора ПДН.Несмотря на это, полицейский выполнил свои обязанности и передал отцу детей. После инцидента инспектора ПДН госпитализировали.В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Она признала свою вину.Следователь СК России потребовал от органов системы профилактики поставить эту семью на учет, поскольку детей вернули матери.