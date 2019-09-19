Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся со сложностями. С одной стороны ему необходимо поддерживать контакт с российским лидером Владимиром Путиным, с другой – французские либеральные СМИ и политики успели привыкнуть к русофобской риторике.

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся со сложностями. С одной стороны ему необходимо поддерживать контакт с российским лидером Владимиром Путиным, с другой – французские либеральные СМИ и политики успели привыкнуть к русофобской риторике.Переговоры Путина и Макрона показали, что французские элиты явно задумались о пересмотре своих отношений с Россией. Эксперты уверены, что этому есть простое объяснение. Дескать, на фоне глобального экономического кризиса, нестабильности мирового энергетического рынка и развязанных Дональдом Трампом экономических войн российский рынки сбыта выглядят весьма привлекательно."Находясь под давлением экономических интересов французских промышленников и банкиров, президент Французской Республики Эммануэль Макрон и контролируемое его сторонниками французское правительство пытаются наладить отношения с нашей страной", – цитирует политического аналитика Владимира Соловейчика. Однако с тем, чтобы начать полноценные переговоры с Владимиром Путиным, у президента Франции есть определенные сложности."Начинать сразу с обсуждения экономических вопросов в этой ситуации означает напрячь французское общественное мнение, во многом антироссийски настроенное благодаря действиям либеральных СМИ и политиков. Те от привычного им антисоветизма и антикоммунизма плавно перешли к русофобии", – подчеркнул эксперт.Материал дополняется.