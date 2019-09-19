Рабочая группа Упрдор Москва-Нижний Новгород проинспектировала ход строительства федеральной трассы М-7 "Волга". В том числе и в нашем регионе.

Рабочая группа Упрдор Москва-Нижний Новгород проинспектировала ход строительства федеральной трассы М-7 "Волга". В том числе и в нашем регионе.Особое внимание уделили организации дорожного движения в местах ремонтов, соблюдению техники безопасности и технологии работ. Подрядным организациям поручили усилить работу по вывозу мусора, а также в кратчайшие сроки устранить проблемы с электроосвещением и элементами безопасности дорожного движения. Напомним, во Владимирской области капитально отремонтируют почти 25 километров трассы, включая въезды в Покров, деревню Демидово, село Воршу и областного центра.А в 2020 году построят транспортную развязку в Вязниках.