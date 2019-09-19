Артистка обратилась к знаменитым
молодоженам со своей страницы в Инстаграм. Певица Глюкоза при этом опубликовала
архивный снимок, на котолром запечатлена вместе с режиссером Федором
Бондарчуком и его нынейшней супругой, актрисой Паулина Андреевой.
Артистка обратилась к знаменитым
молодоженам со своей страницы в Инстаграм. Певица Глюкоза при этом опубликовала
архивный снимок, на котолром запечатлена вместе с режиссером Федором
Бондарчуком и его нынейшней супругой, актрисой Паулина Андреевой.
"Дорогие
наши, любимые друзья. Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного
уважения и трепетного отношения", – написала исполнительница в соцсети. При
этом она призналась, что ревела весь вечер на их свадьбе, "потому что
смотреть на влюбленных и безумных можно только так".
"Долгих
и счастливых вам лет вместе, вы – настоящая опора друг для
друга", – высказалась певица Глюкоза. Пользователи соцсети присоединились
к поздравлениям звездной пары.
Отметим, на свадьбе Бондарчука и
Андреевой артистка появилась вместе с мужем, предпринимателем Александром
Чистяковым. Тем самым
развеяла слухи о разводе.
Напомним,
свадьба режиссера и актрисы состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Влюбленные расписались после трех лет отношений и устроили пышный праздник
для друзей в Юсуповском
дворце. На торжество они потратили несколько миллионов рублей.
Помимо с супругом на свадьбе Бондарчука и Андреевой были многие звезды. Они
пригласили 200 человек, среди которых были: Резо
Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Светлана Лобода, Ксения Собчак и
Константин Богомолов и другие знаменитости.