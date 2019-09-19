Артистка обратилась к знаменитым молодоженам со своей страницы в Инстаграм. Певица Глюкоза при этом опубликовала архивный снимок, на котолром запечатлена вместе с режиссером Федором Бондарчуком и его нынейшней супругой, актрисой Паулина Андреевой.

Артистка обратилась к знаменитыммолодоженам со своей страницы в Инстаграм. Певица Глюкоза при этом опубликовалаархивный снимок, на котолром запечатлена вместе с режиссером ФедоромБондарчуком и его нынейшней супругой, актрисой Паулина Андреевой."Дорогиенаши, любимые друзья. Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимногоуважения и трепетного отношения", – написала исполнительница в соцсети. Приэтом она призналась, что ревела весь вечер на их свадьбе, "потому чтосмотреть на влюбленных и безумных можно только так"."Долгихи счастливых вам лет вместе, вы – настоящая опора друг длядруга", – высказалась певица Глюкоза. Пользователи соцсети присоединилиськ поздравлениям звездной пары.Отметим, на свадьбе Бондарчука иАндреевой артистка появилась вместе с мужем, предпринимателем АлександромЧистяковым. Тем самымразвеяла слухи о разводе.Напомним,свадьба режиссера и актрисы состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге.Влюбленные расписались после трех лет отношений и устроили пышный праздникдля друзей в Юсуповскомдворце. На торжество они потратили несколько миллионов рублей.Помимо с супругом на свадьбе Бондарчука и Андреевой были многие звезды. Онипригласили 200 человек, среди которых были: РезоГигинеишвили и Надежда Оболенцева, Светлана Лобода, Ксения Собчак иКонстантин Богомолов и другие знаменитости.