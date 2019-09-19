Сотрудники Госавтоинспекции столицы проводят мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних...

Сотрудники Госавтоинспекции столицы проводят мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.Сотрудники Отдела ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве организовали патрулирование близи ГБОУ «Школа № 705» в утренние часы, когда все дети направлялись в образовательное учреждение. Самые активные, ответственные и неравнодушные к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма родители совместно с сотрудниками Госавтоинспекции встречали взрослых, провожающих в школу детей, и напоминали им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Акция также прошла в ГБОУ «Школа № 1748 «Вертикаль». Госавтоинспекторы Восточного округа столицы и участники профилактического мероприятия призывали родителей быть внимательными при переходе дороги и всегда показывать правильный пример для своих детей, а в вечернее время суток использовать световозвращающие элементы.В ГБОУ города Москвы «Школа № 2054» сотрудники ОГИБДД Центрального округа совместно с родительской общественностью организовано мероприятие «Родительский патруль». Детям и их родителям рассказали о необходимости применения на верхней одежде и рюкзаках школьников световозвращающих элементов. Родителям-автомобилистам участники патруля безопасности разъяснили основные правила перевозки детей в автомобилях и призвали родителей быть примером для своих детей, используя ремни безопасности при передвижении в транспортном средстве.Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО вместе с отрядом ЮИД «Светлячки» и родителями дошколят вблизи ГБОУ «Школа № 2073» провели акцию «Родительский патруль».Перед началом занятий «Родительский патруль» наблюдал за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в дошкольное учреждение, а также водителями, перевозящими маленьких пассажиров. После чего, участники акции переместились в актовый зал детского сада, где приняли участие в развлекательной викторине по знаниям ПДД. Воспитанники детского сада разделились на две команды и стали сражаться за звание самых лучших знатоков дорожного движения. Дети с большим азартом отвечали на интересные вопросы и участвовали в увлекательных конкурсах вместе со своими родителями.Представители родительского патруля и сотрудники полиции вручали родителям памятки дорожной безопасности и напоминали, что в целях сохранения жизни и здоровья, водителям необходимо использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и образовательным организациям, а пешеходам - переходить проезжую часть автодороги по пешеходным переходам, двигаться по тротуарам.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81