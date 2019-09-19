ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российские футболисты поднялись с 46 места на 42.

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российские футболисты поднялись с 46 места на 42.В сентябре сборная России провела два отборочных матча чемпионата Европы с командами Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0). Благодаря этим победам российская команда поднялась на четыре позиции в рейтинге. Наши футболисты обошли команды Чехии, Коста-Рики и Боснии и Герцеговины.Соперник россиян по отборочному турниру сборная Бельгии сохранила за собой первое место. На второе место поднялись французы, опередившие команду Бразилии. Бразильцы отошли на третью позицию, англичане остались четвертыми. Поменялись местами сборные Уругвая и Португалии. Чемпионы Европы обошли южноамериканцев и стали пятыми. Сборная Испании с девятого места поднялась на седьмое. Команды Хорватии и Колумбии опустились на 8 и 9 места соответственно. Замыкают десятку аргентинцы.