Журнал Rating Review 19 сентября опубликовал третий международный рейтинг вузов Три миссии университета. В этом году в него вошли 1200 высших учебных заведений, включая 74 отечественных вуза. Среди них – Российский университет транспорта (МИИТ).
Журнал Rating Review 19 сентября опубликовал третий международный рейтинг вузов "Три миссии университета". В этом году в него вошли 1200 высших учебных заведений, включая 74 отечественных вуза. Среди них – Российский университет транспорта (МИИТ).
Рейтинг "Три миссии университета" подготовлен по
инициативе Российского союза ректоров по поручению президента Владимира Путина.
Вошедшие в перечень 1200 вузов представляют 79 стран.
В главный транспортный вуз страны -
Российский университет транспорта – оказался на позиции в интервале между 1001
и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.
"Три миссии университета" – новый рейтинг,
который оценивает образование, науку и взаимодействие с обществом.
Репутационные опросы при составлении рейтинга исключены, используются только
объективные критерии, одобренные международными экспертами.
Источниками информации являются официальные сайты
вузов, государственные органы и независимые международные источники. Среди них
– Elsevier (владелец библиографической и реферативной базы данных Scopus),
Clarivate Analytics (поставщик данных и метрик из InCites и Global
Institutional Profiles Project (GIPP)), известные образовательные
онлайн-платформы, энциклопедия "Википедия", а также поисковые
системы, крупные социальные сети, сайты международных студенческих олимпиад и
научных премий.
Создание рейтинга поддержали ведущие вузы России,
Китая, Японии, Турции и других государств В нашей стране и за рубежом прошло
масштабное общественное обсуждение с участием более 100 университетов. Членами
экспертного совета рейтинга являются 25 экспертов – представители 16 стран.
В подтверждении результатов рейтинга в текущем году
активно участвовали зарубежные специалисты, которые анализировали данные 691
университета – 57,6% от списка, планируемого к публикации. В рамках
консультаций с экспертами было проверено 16 стран Европы, Северной и Южной
Америки, Азии и Австралии. Все замечания были приняты во внимание. Полностью
материалы рейтинга на русском языке опубликованы .
Стоит отметить, что Российский университет транспорта
также входит в перечень вузов, занимающих 301-350 места в рейтинге высших
учебных заведений стран БРИКС. Перечень составляется QS Quacquarelli Symonds.