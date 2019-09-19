Журнал Rating Review 19 сентября опубликовал третий международный рейтинг вузов Три миссии университета. В этом году в него вошли 1200 высших учебных заведений, включая 74 отечественных вуза. Среди них – Российский университет транспорта (МИИТ).

Журнал Rating Review 19 сентября опубликовал третий международный рейтинг вузов "Три миссии университета". В этом году в него вошли 1200 высших учебных заведений, включая 74 отечественных вуза. Среди них – Российский университет транспорта (МИИТ).Рейтинг "Три миссии университета" подготовлен поинициативе Российского союза ректоров по поручению президента Владимира Путина.Вошедшие в перечень 1200 вузов представляют 79 стран.В главный транспортный вуз страны -Российский университет транспорта – оказался на позиции в интервале между 1001и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58."Три миссии университета" – новый рейтинг,который оценивает образование, науку и взаимодействие с обществом.Репутационные опросы при составлении рейтинга исключены, используются толькообъективные критерии, одобренные международными экспертами.Источниками информации являются официальные сайтывузов, государственные органы и независимые международные источники. Среди них– Elsevier (владелец библиографической и реферативной базы данных Scopus),Clarivate Analytics (поставщик данных и метрик из InCites и GlobalInstitutional Profiles Project (GIPP)), известные образовательныеонлайн-платформы, энциклопедия "Википедия", а также поисковыесистемы, крупные социальные сети, сайты международных студенческих олимпиад инаучных премий.Создание рейтинга поддержали ведущие вузы России,Китая, Японии, Турции и других государств В нашей стране и за рубежом прошломасштабное общественное обсуждение с участием более 100 университетов. Членамиэкспертного совета рейтинга являются 25 экспертов – представители 16 стран.В подтверждении результатов рейтинга в текущем годуактивно участвовали зарубежные специалисты, которые анализировали данные 691университета – 57,6% от списка, планируемого к публикации. В рамкахконсультаций с экспертами было проверено 16 стран Европы, Северной и ЮжнойАмерики, Азии и Австралии. Все замечания были приняты во внимание. Полностьюматериалы рейтинга на русском языке опубликованы .Стоит отметить, что Российский университет транспортатакже входит в перечень вузов, занимающих 301-350 места в рейтинге высшихучебных заведений стран БРИКС. Перечень составляется QS Quacquarelli Symonds.