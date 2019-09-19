Россия выдвинула заявку на проведение чемпионат мира по гандболу среди женщин в 2024 году. Страна-хозяйка первенства станет известна в ноябре 2019 года.

Россия выдвинула заявку на проведение чемпионат мира по гандболу среди женщин в 2024 году. Страна-хозяйка первенства станет известна в ноябре 2019 года.Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что наша страна сможет достойно провести мировой чемпионат. "У России есть опыт проведения подобных соревнований. Кроме того, наша страна не принимала чемпионаты мира по гандболу с 2005 года".Турнир пройдет с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примет участие 24 команды. Россия планирует провести первенство мира в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.