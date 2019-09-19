Для Ижевска и Тулы - этот праздник особенный. В календаре дата появилась в 2010 году после встречи Владимира Путина с главным оружейником страны - Михаилом Калашниковым. В этом году праздник совпал с юбилеем конструктора. Автору знаменитого на весь мир автомата - сто лет.

Для Ижевска и Тулы — этот праздник особенный. В календаре дата появилась в 2010 году после встречи Владимира Путина с главным оружейником страны — Михаилом Калашниковым. В этом году праздник совпал с юбилеем конструктора. Автору знаменитого на весь мир автомата — сто лет.Двойной праздник глава государства встретит в Ижевске, куда отправится для участия в пленарном заседании Всероссийского форума оружейников. Кроме того, президент посетит технопарк "Калашников", который открылся недавно и проведет заседание военно-промышленной комиссии. По итогам Минобороны может подписать контракты с предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии, сообщает телеканал "Россия 24".