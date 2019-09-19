Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе с участием Москвы, Киева и ЕС, предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.

Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе с участием Москвы, Киева и ЕС, предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал министр энергетики РФ Александр Новак.Он подчеркнул, что РФ готова работать в соответствии с европейским законодательством, бронируя с 1 января 2020 года свои мощности, однако у Москвы нет гарантий того, что ЕС успеет к этому сроку.Новак отметил, что в таком случае Россия предлагает продлить действующий контракт – до того момента, когда на Украине будет готова правовая база.