Представители Русской православной церкви обеспокоены планами властей убрать из школьной программы предметное изучение основ традиционных религий России.

Представители Русской православной церкви обеспокоены планами властей убрать из школьной программы предметное изучение основ традиционных религий России, передает "Интерфакс".Ранее был опубликован проект нового Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, согласно которому из "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) предусматривается преподавание только двух — по основам светской этики и мировых религиозных культур. Из предмета исчезнут основы православной культуры и предметы по основам культуры ислама, буддизма, иудаизма.Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ призвал отказаться от утверждения проектов в данной редакции, предлагая обсудить проблемы в конструктивном ключе путем диалога, направленного на реализацию законных прав и свобод граждан России в сфере образования.