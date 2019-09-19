Герой сюжета - выдающийся тенор 20 века, солист Большого театра, народный артист СССР Владислав Пьявко.

Музыкальный спектакль "Исповедь тенора" открыл череду премьер во владимирской драме.Это пьеса автобиографична. Герой сюжета - выдающийся тенор 20 века, солист Большого театра, народный артист СССР Владислав Пьявко. По его словам,это не столько история о собственных переживаниях, сколько художественноеосмысление потерь, разочарований и поисков любви.В главное роли - сам Владислав Пьявко. Арольего альтер-эгоисполнилАлександрАладышев.Владислав Пьявко, народный артист СССР: «На владимирской сцене, да, в первый раз. И сразу такой и дебют, и как драматурга, и как артиста. Тем более, что я оперный певец, и хоть изучал актерское мастерство в ГИТИСе много лет назад, не будем говорить сколько, замнем для ясности, поэтому, конечно, мне было очень интересно это, и интересно было работать, потому что все время начинал вспоминать, что делал, азы какие были».Но первые цветыи аплодисменты - зрителям. Таким образом артистывыразили свою благодарность за верность театру.Актеры тоже получили награды- заучастие в культурной миссии в Сирии.Отметим, сегодня в зале аншлаг.Во владимирской драме обещают, что так будет и впредь. В репертуаре на 171 сезон - большое количество премьер.Екатерина Гусева, Ольга Павловская, Максим Котов