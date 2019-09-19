Этому способствовал значительный рост объемов производства в промышленной сфере, который с начала года составил 9,5%

Этому способствовал значительный рост объемов производства в промышленной сфере, который с начала года составил 9,5%В департаменте экономического развития состоялась встреча представителей средств массовой информации со специалистами Костромастата и экспертами в сфере экономики. В центре внимания – доходы населения Костромской области в 2019 году.По данным ведомства, в 1 полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата работников организаций Костромской области увеличилась на 14,7 %. В реальном выражении, т.е. с учетом инфляции, рост составил 9%.Отмечается увеличение заработной платы работников финансовой сферы – в 2,2 раза. На 27,9% выросли зарплаты работников металлургического производства и на 21,8% - в ювелирной отрасли.Этому способствовал значительный рост объемов производства в промышленной сфере, который с начала года составил 9,5%.«Расходы населения, потребительский спрос – это мощный фактор развития всей социально-экономической системы. А рост реальных доходов населения возможен только на основе роста производства. Это важное сочетание факторов. Серьезные исследования показывают, что население начинает чувствовать повышение благосостояния, когда рост экономики начинает превышать 4%. Именно наращивание производства, в том числе в рамках реализации национальных проектов, которые рассчитаны на значительное улучшение трендов, и позволят увеличить доходы населения, что, несомненно, скажется на повышении благосостояния», - прокомментировала директор института управления экономики и финансов, доктор экономических наук, профессор КГУ Маргарита Беркович.Администрацией Костромской области проведён комплекс мероприятий по улучшению инвестиционного климата. На 1 января 2019 года в инвестиционном портфеле Костромской области находится 25 проектов с общим объёмом инвестиций более 36 млрд рублей.По итогам пяти месяцев 2019 года Костромская область вошла в число лидеров по росту промышленного производства в РФ. В январе-мае предприятия региона нарастили объемы производства на 13,9%, тогда как в среднем по стране увеличение составило 2,4%.Самый заметный рост отмечен в обрабатывающих производствах Костромской области. Выпуск машин и оборудования увеличился в 2,8 раза, ремонт и монтаж машин и оборудования - на 23,8%.