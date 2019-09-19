В Сети появилось видео с важным объявлением – Надежда Савченко стала ведущей нового шоу, в котором она будет рассказывать зрителям о работе нового созыва Верховной рады. Далеко не все комментаторы восприняли эту новость благосклонно, многие обвинили бывшего депутата в предательстве собственных идеалов.
В Сети появилось видео с важным объявлением – Надежда Савченко стала ведущей нового шоу, в котором она будет рассказывать зрителям о работе нового созыва Верховной рады. Далеко не все комментаторы восприняли эту новость благосклонно, многие обвинили бывшего депутата в предательстве собственных идеалов.
Настоящий шквал критики обрушился на бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко после публикации анонса новой передачи на телеканале ZIK. Теперь уже ведущая пообещала рассказать зрителям содержание разговоров в кулуарах, секреты парламента и то, каким образом принимаются "вредоносные законы".
Многие комментаторы поспешили обрушить на Надежду Савченко всю свою желчь. "Наденька двух слов связать не может, в коментаторы подалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну ты Надя балалайка.
То ты офицер и родину любишь,готова умереть за нее но депутатский значек не пускает на фронт,а теперь с рады метлой тебя не прогонишь", "абсолютно не интересуют твои размышления и смотреть не буду как и большинство!!!!!", – неистовствали пользователи Сети.