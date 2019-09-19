В Сети появилось видео с важным объявлением – Надежда Савченко стала ведущей нового шоу, в котором она будет рассказывать зрителям о работе нового созыва Верховной рады. Далеко не все комментаторы восприняли эту новость благосклонно, многие обвинили бывшего депутата в предательстве собственных идеалов.

В Сети появилось видео с важным объявлением – Надежда Савченко стала ведущей нового шоу, в котором она будет рассказывать зрителям о работе нового созыва Верховной рады. Далеко не все комментаторы восприняли эту новость благосклонно, многие обвинили бывшего депутата в предательстве собственных идеалов.Настоящий шквал критики обрушился на бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко после публикации анонса новой передачи на телеканале ZIK. Теперь уже ведущая пообещала рассказать зрителям содержание разговоров в кулуарах, секреты парламента и то, каким образом принимаются "вредоносные законы".Многие комментаторы поспешили обрушить на Надежду Савченко всю свою желчь. "Наденька двух слов связать не может, в коментаторы подалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну ты Надя балалайка.То ты офицер и родину любишь,готова умереть за нее но депутатский значек не пускает на фронт,а теперь с рады метлой тебя не прогонишь", "абсолютно не интересуют твои размышления и смотреть не буду как и большинство!!!!!", – неистовствали пользователи Сети.