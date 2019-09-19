В ночь на 20 сентября на севере Владимирской области ожидаются заморозки в воздухе до - 2 °C. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – в ночь на 20-е сентября на севере Владимирской области ожидаются заморозки в воздухе до - 2 °C. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), предупреждает ГУ МЧС.