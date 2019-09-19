Глава городской администрации Андрей Шохин подписал соответствующее постановление.

Как сообщил нам официальный представитель мэрии Александр Карпилович, до конца месяца тепло придёт во все дома областного центра.- С 19 сентября начинается поэтапный запуск теплоносителя в объекты социальной сферы. Это наши муниципальные детские сады, школы. Затем к теплу поэтапно будут подключаться многоквартирные жилые дома. Мы планируем, что в течение предпоследней сентябрьской недели к теплу будут подключены абсолютно все потребители этой коммунальной услуги.Арктический циклон, принёсший похолодание, ускорил включение тепла. Мониторинг администрации показал, что в ряде школ в классах температура воздуха не поднимается выше +18. По закону отопительный сезон начинают, когда среднесуточная температура воздуха не превышает отметку в +8 градусов."Радио России-Владимир"