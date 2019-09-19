Фанаты вздохнули свободнее – появилась информация, что артистка не впадала в кому. Анастасия Заворотнюк, у которой, как говорят, четвертая стадия рака мозга, не была при смерти. Между тем на радостные новости не все отреагировали положительно.

Фанаты вздохнули свободнее – появилась информация, чтоартистка не впадала в кому. Анастасия Заворотнюк, у которой, как говорят, четвертаястадия рака мозга, не была при смерти. Между тем на радостные новости не всеотреагировали положительно.Уже неделю в Сети много пишут про звезду сериала "Мояпрекрасная няня". Новостные заголовки выходили один тревожнее другого, АнастасииЗаворотнюк предрекали страшную участь.За выздоровление звезды молились всем миром. Многие хотели помочь семье знаменитости материально. Один федеральный канал даже готов был организовать сбор средств для Анастасии Заворотнюк.К счастью, сегодняшний день, 19 сентября, принес добруювесть. Возможно, ужасные слухи о том, что артистка находится на пороге смертисильно преувеличены. Анастасия действительно тяжело больна, однако надежда ещеесть: в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии, и естьмаленький шанс, что все обойдется.Странно, но не все интернет-обыватели на вести, которые,казалось бы, должны принести облегчение, отреагировали положительно. Анастасию Заворотнюквнезапно сравнили с шоуменом Бари Алибасовым."И вообще, сейчасвыяснится, что у Заворотнюк была обыкновенная простуда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сериал"Крот-2" от Анастасии Алибасовой!!!", "И комы нет, и другого ничегонет. Пока только одна брехня в СМИ. Когда прекратят эту истерию?" – пишут читатели "Дни.ру".Напомним, в середине минувшего лета основатель группы "На-на"был госпитализирован с отравлением. Как сообщалось, Бари Алибасов случайновыпил средство для промывки труб "Крот". Появлялась информация, что шоумен получилхимический ожог внутренних органов, после чего его даже пришлось ввести в медикаментозныйсон. Всю неделю страна следила за состоянием здоровья звезды, народ призывалимолиться за несчастного. Однако тот факт, что Бари Алибасов слишком быстропошел на поправку, навел на мысли, мол, это всего лишь продуманный пиар-ход.Некоторые даже выразили негодование в социальных сетях.