Одна из участниц американского телешоу Холостяк в раю сделала предложение своей девушке на берегу лазурного океана. Эта пара стала первыми гомосексуалистами, которые заключили союз в рамках проекта.

Одна из участниц американского телешоу "Холостяк в раю" сделала предложение своей девушке на берегу лазурного океана. Эта пара стала первыми гомосексуалистами, которые заключили союз в рамках проекта.Деми Барнетт встала на одно колено перед своей возлюбленнойКристиан Хаггерти. Отметим, что девушка не так давно бросила своего коллегу по съемкам Дерека Пета."Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было," – призналась Барнетт. Она достала припрятанную рядом коробочку с кольцом и спросила у Кристиан, согласна ли та стать ее женой. Девушка расчувствовалась и ответила категорическим согласием: "Конечно, да!". Об этом издание Dаily Mail.